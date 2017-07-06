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На продажу выставлен лимузин, на котором ездили Ельцин, Путин и Медведев

Уникальный бронированный лимузин Pullman Sonderschutz, который первым из всего 27 экземпляров сошел с конвейера в 1995 году в Германии, выставлен на продажу в России. В период с 1995-го по 2013 год он перевозил первых лиц России и числился в Гараже особого назначения (ГОН). Об этом сообщает «Газете.ру».



Автомобиль построен на базе Mercedes-Benz W140 — флагманской серии моделей S-класса. Самый первый экземпляр, за который просят 33 837 млн руб., синего цвета с кожаным салоном, он оснащен 6-литровым мотором мощностью 394 л.с. и автоматической коробкой передач. В списке оснащения есть антиблокировочная система (ABS) и трехзонный климат-контроль.



Борис Ельцин ездил на этом автомобиле двенадцать лет — с конца 1995 года и до конца своих дней в 2007 году. Получается, что после отставки 31 декабря 1999 года, уже на пенсии, Б.Ельцин продолжал ездить на бронированном лимузине из Гаража особого назначения.



Все это время автомобиль был на балансе ГОНа и обслуживался там, поэтому техническое состояние и состояние салона остались практически идеальными. С приходом к власти Владимира Путина, самый первый Pullman Sonderschutz достался ему «по наследству», также на нем ездил и Дмитрий Медведев. В основном эту машину использовали для поездок первых лиц заграницу. Отсюда и довольно скромный пробег — менее 90 тыс. км.



В итоге В.Путин и Д.Медведев ездили на этом лимузине примерно до 2013-2014 года, после чего автомобиль продало Росимущество с официальных торгов.

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