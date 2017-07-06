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Перед саммитом G20 в Гамбурге сожгли восемь машин Porsche

Перед началом саммита G20 в Гамбурге на парковке автосалона сожгли восемь машин Porsche. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Spiegel.



По данным полиции, к поджогу могут быть причастны протестующие против саммита лидеров стран «большой двадцатки».



Сумма ущерба точно не известна, но, вероятно, составит миллионы евро.

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