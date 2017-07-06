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При перестрелке в мексиканском штате Чиуауа погибли 26 человек

6 июль 2017 (17:28)

В результате перестрелки в северном мексиканском штате Чиуауа, расположенном на границе с США, погибли 26 человек. Об этом сообщает Reuters.

По его информации, инцидент произошел в селе Лас-Варас. Перестрелка велась между двумя вооруженными группами людей.

В ведомстве полагают, что число погибших может вырасти.

Ранее сообщалось, что в Мексике в перестрелке между полицией и бандитами погибли 19 человек.

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