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При перестрелке в мексиканском штате Чиуауа погибли 26 человек

В результате перестрелки в северном мексиканском штате Чиуауа, расположенном на границе с США, погибли 26 человек. Об этом сообщает Reuters.



По его информации, инцидент произошел в селе Лас-Варас. Перестрелка велась между двумя вооруженными группами людей.



В ведомстве полагают, что число погибших может вырасти.



Ранее сообщалось, что в Мексике в перестрелке между полицией и бандитами погибли 19 человек.

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