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Из Land Cruiser молдавского священника в Москве украли крест, iPad и канистру спирта
6 июль 2017 (17:27)
Из принадлежащего молдавскому священнику автомобиля Land Cruiser в Москве украли серебряный крест, iPad, подрясник, канистру спирта, билет на самолет и денежные средства на общую сумму 300 тыс. руб. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Вечером в среду, 5 июля, в полицию обратился 52-летний настоятель храма в Кишиневе. По словам потерпевшего, неизвестный выкрал рюкзак из его автомобиля Land Cruiser на парковке на проспекте Мира. В рюкзаке лежали подрясник, священническая жилетка, пояс, серебряный крест с голубыми якорями на концах, наличные деньги, планшет iPad, загранпаспорт, билет на самолет, а также канистра с 5 л спирта. Общий материальный ущерб составил 300 тыс. руб.», — сказал источник.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России (кража), максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до пяти лет.
«Вечером в среду, 5 июля, в полицию обратился 52-летний настоятель храма в Кишиневе. По словам потерпевшего, неизвестный выкрал рюкзак из его автомобиля Land Cruiser на парковке на проспекте Мира. В рюкзаке лежали подрясник, священническая жилетка, пояс, серебряный крест с голубыми якорями на концах, наличные деньги, планшет iPad, загранпаспорт, билет на самолет, а также канистра с 5 л спирта. Общий материальный ущерб составил 300 тыс. руб.», — сказал источник.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России (кража), максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до пяти лет.
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