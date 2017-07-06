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МЭР: Холодная погода стала основной причиной роста уровня безработицы в РФ в мае

УрБК. Москва, 06.07.2017. Холодная погода стала основной причиной роста уровня безработицы в РФ в мае. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление в Минэкономразвития.



«Холодная погода, по оценкам, стала основной причиной некоторого роста уровня безработицы в мае в результате меньшего, чем обычно, сезонного роста занятости в сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе», — сообщает министерство.



Несмотря на ускорение экономического роста и продолжение роста реальных заработных плат, уровень безработицы с учетом коррекции на сезонность в мае увеличился до 5,4% с 5,2% в апреле. Такая тенденция в первую очередь связана с более низкой занятостью в секторах, наиболее чувствительных к погодным условиям — сельском хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе, поясняет министерство.



Как отмечает Минэкономразвития, в мае текущего года температура воздуха в среднем по России была на 2,2 градуса ниже, чем в мае предыдущего года.

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