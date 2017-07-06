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В Нижнем Тагиле осудили предпринимателя за торговлю обувью с марками Nike и Adidas

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении одного из индивидуальных предпринимателей города, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



В ходе судебного следствия установлено, что в торговом центре «Экспресс» подсудимый осуществлял реализацию более чем 100 пар спортивной обуви, маркированной товарными знаками Nike и Adidas, без соглашения с правообладателями о предоставлении прав на использование данных товарных знаков. В результате преступных действий лица правообладателям причинен ущерб на общую сумму более 900 тыс. руб.



Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и приговорил его к 200 часам обязательных работ. Контрафактная продукция изъята.

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