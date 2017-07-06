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Группа ЧТПЗ выступит генеральным партнером турнира Innoprom Golf Challenge

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. Группа ЧТПЗ выступит генеральным партнером международного турнира Innoprom Golf Challenge, который пройдет 8-9 июля при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации гольфа России. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Мероприятие соберет под эгидой гольфа ключевых участников выставки «Иннопром-2017» — представителей деловой и политической элиты России и зарубежных стран. Принимать турнир второй год подряд будет Уральский гольф-курорт Pine Creek Golf Resort.



Отличительной особенностью турнира станет участие в нем гольф-профессионалов Европейского Тура. На поле выйдут 18 команд по четыре человека, в каждой из которых сыграет три любителя и один профессионал Евротура. Участие в Innoprom Golf Challenge титулованных гольфистов позволило турниру получить высокий и почётный в мире гольфа статус Officially Approved European Tour ProAm.



«Статусный гольф-турнир не только станет уникальной коммуникационной площадкой для высоких гостей международной промышленной выставки. Мероприятие поддержит благотворительную традицию Pine Creek Golf Resort: часть средств, привлечённых на проведение турнира, будут переданы на нужды подшефного клубу детского дома в Верхотурском районе», — отметил председатель попечительского совета гольф-курорта Pine Creek Golf Resort, акционер Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



Innoprom Golf Challenge 2017 также станет и обучающей площадкой для юных гольфистов. На соревнования приглашены лучшие юниоры Сборной России по гольфу — участники проекта Ассоциации Гольфа России — «Команда мечты». Юниоры станут ассистентами игроков на поле и примут участие в мастер-классах гольфистов Европейского Тура.



В качестве волонтеров в турнире также примут участие студенты корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии». В рамках летнего трудоустройства 24 студента будут помогать его организаторам, гостям и участникам.



Культурной составляющей гольф-мероприятия станет экспозиция избранных работ корпоративной коллекции Группы ЧТПЗ, насчитывающей более 400 живописных полотен, графических и скульптурных работ мастеров 20 века, объединенных темой металлургии.



«Экспозиция представляет масштабные произведения советских художников, начиная с 40-х и заканчивая 90-ми годами XX века. Эти полотна позволяют зрителю с разных ракурсов посмотреть на историю российского изобразительного искусства через призму темы созидательного труда. Концепция коллекции Группы ЧТПЗ созвучна промышленной тематике выставки «Иннопром», и мы очень рады, что российские и международные гости выставки получат возможность ознакомиться с ее шедеврами на площадке гольф-курорта», — рассказала куратор корпоративной коллекции Группы ЧТПЗ Виктория Иванникова.



Организаторы турнира подготовили для гостей развлекательную программу. В честь страны-партнера «Иннопрома-2017» она пройдёт в японском стиле: перед гостями выступят артисты из Японии, а торжественный обед приготовит команда японских шеф-поваров.

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