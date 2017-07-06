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Официальный курс долл. США вырос на 66 коп., евро — на 70 коп.

6 июль 2017 (16:10)

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 7 июля. Курс долл. США вырос на 66,39 коп., до 60,24 руб. Курс евро — 70,6 коп., до 68,38 руб.

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