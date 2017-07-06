Новости дня
Андрей Заленский освобожден от должности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области
6 июль 2017 (15:47)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, А. Заленский был назначен на должность начальника Свердловского ГУ МЧС в 2010 году. До этого он 20 лет служил в Вооруженных силах России.
О своем решении уйти в отставку по состоянию здоровья А. Заленский сообщил в январе текущего года.
Напомним, А. Заленский был назначен на должность начальника Свердловского ГУ МЧС в 2010 году. До этого он 20 лет служил в Вооруженных силах России.
О своем решении уйти в отставку по состоянию здоровья А. Заленский сообщил в январе текущего года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Начальника УМВД Екатеринбурга назначили министром внутренних дел Карачаево-Черкесии
- Путин отправил в отставку пять генералов МВД
- Заместитель начальника управления ФСКН РФ по Свердловской области Андрей Смирнов освобожден от занимаемой должности
- Заместитель начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Марс Канашев отстранен от занимаемой должности
- Главное управление МЧС РФ по Свердловской области возглавил Андрей Заленский
Loading...