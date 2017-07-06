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Андрей Заленский освобожден от должности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Заленского. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.



Напомним, А. Заленский был назначен на должность начальника Свердловского ГУ МЧС в 2010 году. До этого он 20 лет служил в Вооруженных силах России.



О своем решении уйти в отставку по состоянию здоровья А. Заленский сообщил в январе текущего года.

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