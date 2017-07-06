Новости дня

В 2017 году банки стали чаще отказывать клиентам в кредите

УрБК, Москва, 06.07.2017. В 2017 году банки увеличили долю отказов клиентам в кредите, тогда как МФО, напротив, эту долю значительно сократили. Об этом говорится в совместном исследовании Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем».



В 2017 году банки хоть и немного, но увеличили долю отказов клиентам в предоставлении кредитов. Она выросла с 64% до 65%. При этом МФО стали отказывать клиентам гораздо реже — доля отказов сократилась с 58% до 47%.



«С конца 2016 года МФО сконцентрированы на работе с повторными заемщиками, так как уже нарастили достаточную для себя клиентскую базу. И это отражается на росте уровня одобрения, так как повторные клиенты более качественные. Банки, напротив, стали активнее привлекать новых клиентов, так как чувствую выход из кризиса и уже готовы наращивать розничные портфели», — сказала управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа.



По ее словам, при этом неминуемо падает доля одобренных заявок. То есть зарабатывать больше хотят и те, и другие, но МФО для этого нужно как можно больше повторных клиентов, а банкам — новых».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: