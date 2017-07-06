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На «Иннопроме-2017» обсудят строительство трамвайной линии в Академический район
6 июль 2017 (15:04)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» состоится обсуждение планов строительства трамвайной линии, которая соединит центр с Академическим районом. Проект представят на стенде Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«Магистраль установит устойчивую связь Академического с Центральным, Юго-Западным, Верх-Исетским и Заречным районами города. Предполагается, что трамвайная линия будет отделена от автомобильной проезжей части, что позволит увеличить пассажиропоток и интенсивность движения составов», — говорится в сообщении.
Напомним, международная выставка «Иннопром-2017» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее главной темой станет «Умное производство: глобальный подход».
«Магистраль установит устойчивую связь Академического с Центральным, Юго-Западным, Верх-Исетским и Заречным районами города. Предполагается, что трамвайная линия будет отделена от автомобильной проезжей части, что позволит увеличить пассажиропоток и интенсивность движения составов», — говорится в сообщении.
Напомним, международная выставка «Иннопром-2017» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее главной темой станет «Умное производство: глобальный подход».
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