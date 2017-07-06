Кризис

Однокомнатные квартиры в Челябинске за полгода подешевели на 5%

Однокомнатные квартиры в Челябинске за 6 месяцев подешевели в среднем на 5%. Об этом сообщают аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU.



По подсчетам экспертов, с января по июнь однокомнатные квартиры подешевели максимально на 5% — с 1,58 млн руб. до 1,5 млн руб. Цены на двухкомнатные квартиры снизились заметно меньше — на 2%, а трехкомнатные подешевели только на 0,6%. За год однокомнатные также подешевели максимально среди остальных — на 7%. А «двушки» и трешки» потеряли за год 4% и 0,3% соответственно.



Цена «квадрата» в среднем по городу опустилась за полгода на 2,6% до 40,4 тыс. руб. Среди районов города сильнее всего квадратный метр на «вторичке» подешевел в Калининском и Тракторозаводском районах — на 3,5%. Сейчас здесь просят 41,6 тыс. руб. и 36 тыс. руб. за «квадрат» соответственно.



«За первую половину года цены на вторичном рынке жилья снизились сильнее, чем на новостройки. Судя по всему, продавцы на «вторичке» вынуждены двигаться в цене, так как у покупателя сейчас большой выбор квартир в новостройках экономкласса», — поясняет руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

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