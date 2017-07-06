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В Новоуральске автошкола «Юмакс» оштрафована на 300 тыс. руб. за нарушение законодательства о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Новоуральске автошкола «Юмакс» оштрафована на 300 тыс. руб. за нарушение законодательства о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФАС России по Свердловской области.



С апреля 2014 по май 2016 года образовательное учреждение распространяло в газетах, а также на рекламных конструкциях ложную информацию о своей деятельности, указав, что «Юмакс» — инновационная автошкола.



Комиссия Свердловского УФАС признала факт нарушения учреждением пункта 20 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» и предписала организации прекратить распространение недостоверной информации, но в «Юмакс» сообщение службы проигнорировали.



В отношении автошколы было возбуждено административное дело и наложен минимальный штраф в размере 300 тыс. руб., который был уплачен в федеральный бюджет.

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