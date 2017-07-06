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Завод «Этерно» станет первым отечественным производителем разрезных тройников для «Газпрома»

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. ПАО «Газпром» утвердил технические условия изготовления разрезных тройников производства завода «Этерно» (совместный проект ЧТПЗ и «Роснано»). Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.



Импортозамещающая продукция позволяет проводить ремонт магистральных трубопроводов под рабочим давлением до 9,8 МПа и ввод их в эксплуатацию без остановки перекачки углеводородов.



Согласованию технических условий предшествовали испытания опытных образцов на герметичность и конструктивную прочность, показавшие, что продукция «Этерно» по всем параметрам соответствует требованиям ПАО «Газпром» и совместима с оборудованием, применяемом Газпромом при врезках под давлением.



«Группа ЧТПЗ активно работает над выпуском импортозамещающей продукции. Примерами успешного освоения служат трубы, разработанные по заказу Газпрома для Южно-Киринского газоконденсатного месторождения, высокогерметичные резьбовые соединения насосно-компрессорных и обсадных труб класса «премиум», керамический флюс — материал, используемый при сварке. Разрезные тройники — высокотехнологичная продукция, производившаяся до недавнего времени только за рубежом, теперь изготавливается на отечественном предприятии, обеспечивающем оперативность выполнения заказов и высокое качество за счет применения современных материалов, технологий и оборудования», — рассказал коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.



Производство разрезных тройников запущено на «Этерно» в декабре 2016 года при участии президента Российской Федерации В. Путина. Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 150 единиц новой продукции под стратегические проекты нефтегазовых компаний России и стран СНГ.

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