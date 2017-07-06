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В Екатеринбурге в выходные закроют движение на перекрестке улиц Репина — Мельникова

6 июль 2017 (14:06)

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта на перекрестке ул. Репина, Посадской и Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, продлятся с 00.00 8 июля до 16.00 9 июля.

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» в связи с этим закроет движение троллейбусов по перекрестку: изменения коснутся маршрутов № 3 и № 7.

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