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В Екатеринбурге в выходные закроют движение на перекрестке улиц Репина — Мельникова
6 июль 2017 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта на перекрестке ул. Репина, Посадской и Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, продлятся с 00.00 8 июля до 16.00 9 июля.
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» в связи с этим закроет движение троллейбусов по перекрестку: изменения коснутся маршрутов № 3 и № 7.
Ограничения, связанные с проведением работ по реконструкции и строительству улично-дорожной сети, продлятся с 00.00 8 июля до 16.00 9 июля.
ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» в связи с этим закроет движение троллейбусов по перекрестку: изменения коснутся маршрутов № 3 и № 7.
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