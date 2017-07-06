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В России отзывают более 11 тыс. автомобилей «УАЗ — Хантер»
6 июль 2017 (13:23)
УрБК, Москва, 06.07.2017. ООО «Ульяновский автомобильный завод», являющееся официальным изготовителем «УАЗ» на российском рынке, объявил об отзыве 11 тыс. 068 автомобилей «Хантер». Об этом сообщает «Росстандарт».
Речь идет о машинах, реализованных с марта 2014 года по сентябрь 2017 года. Причиной отзыва является, возможно, установленные нагнетательные шланги гидроусилителя руля не надлежащего качества.
На всех транспортных средствах будет выполнена замена нагнетательного шланга гидроусилителя руля. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет о машинах, реализованных с марта 2014 года по сентябрь 2017 года. Причиной отзыва является, возможно, установленные нагнетательные шланги гидроусилителя руля не надлежащего качества.
На всех транспортных средствах будет выполнена замена нагнетательного шланга гидроусилителя руля. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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