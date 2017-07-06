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Утвержден новый график отмены 100 маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга
6 июль 2017 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, которое отменит сотню маршрутов городского общественного транспорта к 1 июля 2019 года.
Согласно документу на официальном портале администрации Екатеринбурга, помимо 12 маршрутов ОТ, которые прекратят существование уже в этом году, еще один маршрут отменят к 1 марта 2018 года — № 04 «КОР — Новомосковский рынок».
Остальные 99 маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга, в том числе 73 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных отменят к 1 июля 2019 года.
Взамен отмененных маршрутов с 2019 года городские власти планируют запустить совершенно новую маршрутную сеть. Напомним, изначально ее хотели ввести уже в 2017 году, но из-за возмущения горожан перенесли на два года.
Согласно документу на официальном портале администрации Екатеринбурга, помимо 12 маршрутов ОТ, которые прекратят существование уже в этом году, еще один маршрут отменят к 1 марта 2018 года — № 04 «КОР — Новомосковский рынок».
Остальные 99 маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга, в том числе 73 автобусных, 18 трамвайных и 8 троллейбусных отменят к 1 июля 2019 года.
Взамен отмененных маршрутов с 2019 года городские власти планируют запустить совершенно новую маршрутную сеть. Напомним, изначально ее хотели ввести уже в 2017 году, но из-за возмущения горожан перенесли на два года.
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