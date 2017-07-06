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Средняя зарплата выпускников российских вузов составляет 27,7 тыс. рублей

УрБК, Москва, 06.07.2017. Минобрнауки озвучил среднюю зарплату выпускников вузов, в первый год трудоустройства молодые специалисты стали зарабатывать 27,7 тыс. руб. вместо 27,4 тыс. руб. годом ранее. Об этом сообщают данные мониторинга ведомства.



Причем средний процент трудоустройства выпускников сохранился на прошлогоднем уровне — более 75% молодых людей находят работу в первый год после выпуска. По данным министерства, наиболее востребованными являются выпускники ведущих образовательных организаций. Так, самую большую зарплату получают окончившие МГУ и СПбУ — 49,9 тыс. руб., а самый высокий процент трудоустройства регистрируется у НИУ (Национальных исследовательских университетов) — 81,54%.



Отмечается, что выпускники магистратуры имеют больше шансов трудоустройства и более высокую заработную плату, чем бакалавры и специалисты. По результатам мониторинга, средняя зарплата магистра составляет 46,1 тыс. руб., в то время как бакалавра и специалиста — 29,7 и 30,8 тыс. руб. в месяц соответственно.



Как и годом ранее, наиболее высокий процент трудоустройства и уровень оплаты труда имеют выпускники, окончившие инженерные и медицинские направления подготовки. В Топ-3 специальностей с самыми высокими показателями заработной платы вошли аэронавигация и эксплуатация авиационной техники — 63 тыс. руб., прикладная геология и горное дело — 52 тыс. руб., ядерная техника и технологии — более 48 тыс. руб. в месяц.



Стоит отметить, что самая низкая заработная плата наблюдается у выпускников в возрасте до 25 лет заочной формы обучения: средний показатель по России составляет 23,4 тыс. руб в месяц. А оплата труда экономистов и юристов остается ниже средних показателей по стране — окончившие данные специальности по очной форме обучения получают 26,2 и 27,7 тыс. руб. в месяц.



Минобрнауки отмечает, что в ходе проведения мониторинга были обработаны данные более 1 млн 267 тыс. выпускников.

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