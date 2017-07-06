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Аэропорт Кольцово опубликовал рейтинг пунктуальности авиакомпаний
6 июль 2017 (12:36)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. Аэропорт Кольцово впервые публикует рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Все перевозчики были разбиты на три группы: крупнейшие российские авиакомпании (внесшие наибольший вклад в пассажиропоток аэропорта), остальные российские авиакомпании и зарубежные игроки. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.
Из наиболее крупных отечественных компаний лидерами по итогам первой половины 2017 года стали «Победа» (ее пунктуальность оценена на уровне 90,3%), «Аэрофлот» (89,6%) и «Россия» (88%).
Среди прочих российских авиаперевозчиков максимальную пунктуальность продемонстрировали «Оренбуржье» (96,2%), «РусЛайн» (95,8%) и «Глобус» (95,7%).
Из зарубежных авиакомпаний наилучшие результаты у Corendon Ailines (95,7%), Air Astana (92,4%) и Finnair (89,4%).
Все перевозчики были разбиты на три группы: крупнейшие российские авиакомпании (внесшие наибольший вклад в пассажиропоток аэропорта), остальные российские авиакомпании и зарубежные игроки. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.
Из наиболее крупных отечественных компаний лидерами по итогам первой половины 2017 года стали «Победа» (ее пунктуальность оценена на уровне 90,3%), «Аэрофлот» (89,6%) и «Россия» (88%).
Среди прочих российских авиаперевозчиков максимальную пунктуальность продемонстрировали «Оренбуржье» (96,2%), «РусЛайн» (95,8%) и «Глобус» (95,7%).
Из зарубежных авиакомпаний наилучшие результаты у Corendon Ailines (95,7%), Air Astana (92,4%) и Finnair (89,4%).
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