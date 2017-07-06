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Более 2,5 тысяч жителей Свердловской области остались без электроснабжения из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. На территории Среднего Урала из-за непогоды зафиксированы точечные технологические нарушения в сетевом комплексе Сысертского, Белоярского и Горноуральского, Невьянского и Асбестовского городских округов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Суммарно без электроснабжения на Среднем Урале из-за непогоды на утро сегодняшнего дня остается порядка 2 тыс. 600 человек, проживающих в 10 населенных пунктах вышеуказанных территорий. Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» принимают все меры к восстановлению электроснабжения потребителей», — говорится в сообщении.



Напомним, что накануне в Свердловской области было в очередной раз объявлено штормовое предупреждение: 6 июля ночью и днем на западе региона ожидались грозы, сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

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