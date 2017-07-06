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Председатель совета директоров «АвтоВАЗа» намерен приобрести 39,99% оператора «Платона»

УрБК, Москва, 06.07.2017. Председатель совета директоров ПАО «АвтоВАЗ» Сергей Скворцов приобретает 39,99% компании «РТ-Инвест», которая является оператором системы взимания платы с грузовиков «Платон» и выиграла конкурс на строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани.



Как пишет Forbes, Скворцов покупает долю у Андрея Шипелова, которому до сделки принадлежало 75% «РТ-Инвеста». Другим совладельцем компании с долей в 25% является госкорпорация «Ростех». Примечательно, что Сергей Скворцов до «АвтоВаза» занимал должность заместителя генерального директора «Ростеха».



Андрей Шипелов основал «РТ-Инвест» в марте 2012 года, а осенью 2014 года по распоряжению правительства РФ одна из структур компании стала концессионером проекта по созданию и обслуживанию системы взимания платы с грузовиков «Платон». Партнером «РТ-Инвеста» в этом проекте c долей 50% стал Игорь Ротенберг.



В создание «Платона» было вложено более 29 млрд руб., из них 27 млрд руб. — кредит Газпромбанка. По условиям концессионного соглашения, в течение 13 лет оператор «Платона» получает из федерального бюджета по 10,6 млрд руб. в год. В июне 2017 года в «РТ-Инвесте» заявили, что за счет «Платона» в бюджет поступило 27 млрд руб.

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