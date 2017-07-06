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В Красноуральске возобновили газоснабжение после аварии

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Красноуральске жителям города дали газ после аварии на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».



«Восстановительные работы на газопроводе высокого давления на перекрестке улиц Устинова — Яны Нумура в Красноуральске завершены. В 07.45 утра 6 июля 2017 года начат пуск газа потребителям», — говорится в сообщении.



Как рассказал начальник КЭС Красноуральска Дмитрий Федоров, в первую очередь голубое топливо подано в адрес промышленных предприятий.



«Газоснабжение многоквартирных домов — это 9,5 тыс. потребителей — не прекращалось, подачу газа в адрес основной массы населения удалось удерживать. Сегодня же начнется пуск газа в адрес 1,1 тыс. частных домов», — сообщил он.



На месте аварии работали 20 специалистов и пять машин спецтехники. Дефектный участок газопровода диаметром 500 мм полностью заменен.

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