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Недельная инфляция в России выросла на 0,4% из-за роста тарифов ЖКХ

УрБК, Москва, 06.07.2017. Инфляция в России с 27 июня по 3 июля выросла на 0,4% в связи с индексацией тарифов ЖКХ, это максимальный показатель с начала 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Росстата.



Рост цен связывают с индексацией тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля, что привело к росту инфляционных ожиданий. По данным статистического ведомства, тарифы на коммунальные услуги выросли на 2,3-4,1%, а плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 2,9%. Больше всего подорожали услуги по водоотведению — на 4,1%, горячее и холодное водоснабжение увеличилось в цене на 3,7%% и 3,3% соответственно.



Капуста белокочанная стала дороже на 4%, яблоки — на 3,8%, сахар-песок подорожал на 1,6%. Одновременно на некоторые продовольственные товары цены снизились. Так, огурцы подешевели на 6,1%, картофель — на 5,2%, помидоры упали в цене на 2,8%, что связано с сезонностью данных продуктов. Стоимость бензина и дизельного топлива осталась на прежнем уровне.



В течение предшествующих пяти недель инфляция стабильно держалась на уровне 0,1%. До этого максимальный показатель инфляции был зарегистрирован в период с 1 по 9 января — 0,3%.

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