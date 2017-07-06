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Благотворительный фонд ММК «Металлург» окажет материальную помощь семьям первоклассников

УрБК, Челябинск, 06.07.2017. Работники Магнитогорского металлургического комбината и предприятий Группы ММК, у которых дети в этом году впервые пойдут в школу, получат материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



С июля по сентябрь 2017 года благотворительный фонд «Металлург» перечислит таким семьям единовременную материальную помощь в 2,5 тыс. руб. в рамках программы поддержки материнства, детства и стимулирования рождаемости.



Планируется, что помощь получат 1,6 тыс. семей. Выплату перечислят одному из родителей или опекуну — работнику ПАО «ММК» для приобретения комплекта школьных принадлежностей. В случае, если в семье два и более первоклассников, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка.

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