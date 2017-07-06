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В России отзывают 2,7 тыс. внедорожников Chevrolet Niva для замены топливных баков
6 июль 2017 (10:46)
УрБК, Москва, 06.07.2017. В России отзывают 2 736 автомобилей Chevrolet Niva, произведенные с 1 по 28 ноября 2016 года. Об этом сообщает ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ».
Причиной отзыва стала возможная негерметичность топливного бака. Производитель планирует заменить баки.
Перечень автомобилей, подлежащих отзыву, можно посмотреть на сайте компании. Кроме того, автовладельцев известят официальным письмом или по телефону. Все работы проведут за счет производителя.
Причиной отзыва стала возможная негерметичность топливного бака. Производитель планирует заменить баки.
Перечень автомобилей, подлежащих отзыву, можно посмотреть на сайте компании. Кроме того, автовладельцев известят официальным письмом или по телефону. Все работы проведут за счет производителя.
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