Новости дня

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в ЧОПах «Сириус» и «Предел»

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в частных охранных предприятиях (ЧОП) ООО «Сириус» и ООО «Предел». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в охранном предприятии «Предел» за период июнь-декабрь 2015 года образовалась задолженность по выплате заработной платы перед работниками в размере около 100 тыс. руб., а «Сириус» задолжал своим охранникам около 120 тыс. руб. за февраль-май 2016 года. Примечательно, что обоими ЧОПами руководит один директор.



Ранее по постановлению прокуратуры директор ООО ЧОО «Сириус» привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение сроков выплаты заработной платы» в виде штрафа.



Прокуратура в защиту имущественных прав работников в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направила заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Требования прокуратуры удовлетворены судом в полном объеме.



Кроме того, прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».



Расследование уголовного дела и фактическое устранение нарушений трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: