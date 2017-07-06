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За последние три года цены на автомобили в России выросли на 45%

УрБК, Москва, 06.07.2017. С сентября 2014 года по июнь 2017 года цены на новые автомобили в России выросли на 45%. Об этом сообщает «Автостат».



Основная причина — рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. Кроме этого, свое влияние оказывают инфляция и рост себестоимости производства.



Наибольшая динамика изменения стоимости автомобилей произошла с декабря 2014 года по апрель 2015 года (+21%). Как раз в конце 2014 — начале 2015 курс рубля по отношению к мировым валютам начал резко падать.



Летом, как в 2015 году, так и в 2016 году, наблюдалась стабилизация и по части валюты, и по ряду других показателей, — и в отдельные месяцы даже было зафиксировано небольшое снижение цен на автомобили. Но начиная с сентября, они, как правило, снова показывают поступательный рост.



Как отмечают аналитики агентства, машины и дальше будут дорожать. К примеру, курс доллара США за рассматриваемый нами период вырос на 53%, а рост цен на автомобили составил 45%. Соответственно, производители вынуждены компенсировать эту «разницу» за счет увеличения цен, но не резко, а плавно и постепенно. К тому же неизвестно, как поведут себя макроэкономические факторы в дальнейшем, поэтому они вынуждены закладывать еще и риски.

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