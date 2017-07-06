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Посольство России назвало похищением арест россиянина властями США

6 июль 2017 (09:51)

Посольство России в США рассматривает арест Юрия Мартышева как похищение российского гражданина американскими властями. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года», — отметили в посольстве.

В дипмиссии также подчеркнули, что находятся в курсе ситуации и держат ее под контролем, Ю. Мартышеву оказывается консульская помощь.

«В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение консульскими сотрудниками в месте его содержания», — сказали в посольстве.

Также в заявлении содержится требование в адрес американской стороны о «безусловном соблюдении прав и интересов российского гражданина».

По данным СМИ, ранее власти Латвии выдали россиянина Ю.Мартышева Соединенным Штатам. В чем состоят обвинения в его адрес с американской стороны, не сообщается.

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