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В Японии из-за дождей пропали без вести 22 человека
6 июль 2017 (09:50)
В Японии на юго-западном острове Кюсю из-за сильных дождей без вести пропали 22 человека и один погиб. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Mainichi.
В связи с чрезвычайной ситуацией приказ о срочной эвакуации или рекомендации эвакуироваться получили 556 тыс. жителей префектур Асакура и Фукуока.
Ранее сообщалось, что на японском острове Кюсю из-за проливных дождей, которые отрезали жителей населенных пунктов от дорог. Поступают сообщения об унесенных потоком людях и машинах. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост.
В связи с чрезвычайной ситуацией приказ о срочной эвакуации или рекомендации эвакуироваться получили 556 тыс. жителей префектур Асакура и Фукуока.
Ранее сообщалось, что на японском острове Кюсю из-за проливных дождей, которые отрезали жителей населенных пунктов от дорог. Поступают сообщения об унесенных потоком людях и машинах. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост.
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