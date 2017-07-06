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Госсекретарь США назвал тему переговоров Трампа и Путина на саммите G20

6 июль 2017 (09:50)

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить Сирию с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные Госдепа.

«Перед отлетом на саммит «большой двадцатки» в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю тему ситуации в Сирии, которую президент намерен поднять на встрече с российским президентом Путиным», — сказал он.

Глава Госдепа назвал стабильность в стране главным требованием ко всем сторонам конфликта в Сирии.

«Стороны должны работать в рамках политического процесса по достижению соглашения, которое определяет путь вперед для сирийского народа. Наконец, на России лежит особая ответственность в поддержке этих усилий», — подчеркнул Р.Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет ограничена по времени, так как пройдет на полях саммита «большой двадцатки» в Германии.

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