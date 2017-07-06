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США намерены вводить санкции против всех ведущих с КНДР бизнес государств

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон планирует вводить санкции против всех государств, которые ведут бизнес с Северной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Чтобы изменить путь КНДР на военную эскалацию, мы должны сделать больше. Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем», — сказала она.



При этом Н.Хейли подчеркнула, что «большая задача по соблюдению санкций ООН ложится на Китай», на который приходится 90% торговли КНДР.



«Есть страны, которые позволяют Северной Корее нарушать резолюции СБ ООН. Эти страны также хотели бы продолжать торговлю с США. Этого не произойдет», — резюмировала постпред.



Ранее в Совбезе ООН была созвана экстренная встреча в связи с запуском баллистической ракеты КНДР.

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