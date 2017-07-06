Дайджест
Виктор Янукович надеется на возвращение Крыма в состав Украины
6 июль 2017 (09:50)
Бывший президент Украины Виктор Янукович выразил надежду, что Крым вернется под контроль Киева, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но это будет зависеть от жителей Крыма», — сказал он.
По словам экс-президента, «трусливая власть» Украины не противостояла воссоединению полуострова с Россией, потому что понимала, что «там они получат по зубам».
«Решение крымчан было абсолютно предсказуемым. В этом никто не сомневался. Мы знали, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, и нужен был только повод. Этот повод создали радикалы», — резюмировал В.Янукович.
«Я бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но это будет зависеть от жителей Крыма», — сказал он.
По словам экс-президента, «трусливая власть» Украины не противостояла воссоединению полуострова с Россией, потому что понимала, что «там они получат по зубам».
«Решение крымчан было абсолютно предсказуемым. В этом никто не сомневался. Мы знали, что в Крыму всегда были пророссийские настроения, и нужен был только повод. Этот повод создали радикалы», — резюмировал В.Янукович.
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