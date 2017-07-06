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В Екатеринбурге запретят парковаться транспорту на 14 участках улиц

6 июль 2017 (09:41)

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. В III квартале 2017 года дорожные службы Екатеринбурга запретят остановки и стоянки транспортных средств на некоторых участках улиц. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

Отмечается, что данная мера вводится на основании многочисленных обращений горожан и реализуется в целях повышения пропускной способности и безопасности движения.

Дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» и информационную табличку 8.24 «Работает эвакуатор» установят на 14 участках дороги уральской столицы. С полным списком улиц, на которых вводится запрет, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

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