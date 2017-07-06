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На Южном Урале ожидаются грозы и шквалистый ветер

УрБК, Челябинск, 06.07.2017. По данным Челябинского гидрометцентра, днем 6 июля в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра 21-26 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.



«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличение количества ДТП», — говорится в сообщении.



Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

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