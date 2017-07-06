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Минфин разместил ОФЗ двух серий на 33,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.07.2017. Министерство финансов РФ 5 июля 2017 года разместило на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 33,2 млрд руб. из предложенных бумаг на 35 млрд руб. Об этом говорится в сообщениях на сайте ведомства.



На первом аукционе в полном объеме размещены ОФЗ серии № 26220 с погашением в декабре 2022 года на 20 млрд руб. Цена отсечения составила 97,7222% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,08% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,8222% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,06% годовых. Спрос — 33,529 млрд руб.



На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ серии № 26219 с погашением в сентябре 2026 года на 13,2 млрд руб. из 15 млрд руб. предложения. Цена отсечения составила 99,27% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,01% годовых.



Средневзвешенная цена составила 99,434% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,99% годовых. Спрос — 19,098 млрд руб.

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