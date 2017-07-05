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Итальянский фермер превратил поле в портрет президента РФ
5 июль 2017 (17:03)
Итальянский фермер-художник Дарио Гамбарин с помощью трактора превратил поле в портрет российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает «Газета.ру».
Портрет шириной в 135 м, расположенный неподалеку от итальянской Вероны, сопровождается подписью «Путин» на русском языке и надписью «G-20 2017».
Агентство отмечает, что полностью рассмотреть портрет получится только с большой высоты. Сам фермер объяснил, что не делал замеры перед созданием произведения, однако смог успешно сделать портрет благодаря своему глазомеру и мастерству в управлении трактором.
Как отмечается, в 2016 году, в разгар президентской гонки в США, Д. Гамбарин также рисовал на полях портреты основных кандидатов на пост главы американского государства: Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.
Портрет шириной в 135 м, расположенный неподалеку от итальянской Вероны, сопровождается подписью «Путин» на русском языке и надписью «G-20 2017».
Агентство отмечает, что полностью рассмотреть портрет получится только с большой высоты. Сам фермер объяснил, что не делал замеры перед созданием произведения, однако смог успешно сделать портрет благодаря своему глазомеру и мастерству в управлении трактором.
Как отмечается, в 2016 году, в разгар президентской гонки в США, Д. Гамбарин также рисовал на полях портреты основных кандидатов на пост главы американского государства: Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.
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