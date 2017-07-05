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Тереза Мэй стала самым непопулярным министром в правительстве Британии

По данным опроса Conservative Home, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала вторым самым непопулярным министром среди партии консерваторов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Independent.



Отмечается, что ее рейтинг упал до отметки в -26 с +89 пару недель назад после неудачи на всеобщих выборах.



Также по данным этого опроса, самыми популярными министрами стали секретарь по вопросам Brexit Дэвид Дэвис с результатом +78 и министр окружающей среды Майкл Гов (+57). Министр иностранных дел Борис Джонсон стал только 12-м среди министров парламента.

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