Дайджест
Тереза Мэй стала самым непопулярным министром в правительстве Британии
5 июль 2017 (17:02)
По данным опроса Conservative Home, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй стала вторым самым непопулярным министром среди партии консерваторов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Independent.
Отмечается, что ее рейтинг упал до отметки в -26 с +89 пару недель назад после неудачи на всеобщих выборах.
Также по данным этого опроса, самыми популярными министрами стали секретарь по вопросам Brexit Дэвид Дэвис с результатом +78 и министр окружающей среды Майкл Гов (+57). Министр иностранных дел Борис Джонсон стал только 12-м среди министров парламента.
Отмечается, что ее рейтинг упал до отметки в -26 с +89 пару недель назад после неудачи на всеобщих выборах.
Также по данным этого опроса, самыми популярными министрами стали секретарь по вопросам Brexit Дэвид Дэвис с результатом +78 и министр окружающей среды Майкл Гов (+57). Министр иностранных дел Борис Джонсон стал только 12-м среди министров парламента.
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