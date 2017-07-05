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К 1 июля в Свердловской области завершили капремонт в 585 домах
5 июль 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. К 1 июля программа капремонта многоквартирных домов 2017 года в Свердловской области исполнена на 44,3%. По данным регионального министерства, из 12,7 тыс. запланированных работ выполнены 5 625.
В частности, в регионе отремонтированы 356 фасадов, 764 кровли, 589 систем холодного водоснабжения, 473 системы горячего водоснабжения, 554 системы отопления и 757 систем электроснабжения. Приняты и оплачены 3,7 тыс. работ, остальные находятся в стадии согласования.
Полностью комплексный ремонт завершен в 585 домах, включая 228 домов Екатеринбурга.
В частности, в регионе отремонтированы 356 фасадов, 764 кровли, 589 систем холодного водоснабжения, 473 системы горячего водоснабжения, 554 системы отопления и 757 систем электроснабжения. Приняты и оплачены 3,7 тыс. работ, остальные находятся в стадии согласования.
Полностью комплексный ремонт завершен в 585 домах, включая 228 домов Екатеринбурга.
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