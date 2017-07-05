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Выпускники вузов стали зарабатывать на 300 руб. больше в 2016 году

Средний размер зарплаты выпускника вуза вырос в среднем в прошлом году на 300 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.



«Средний размер заработной платы выпускников очной формы обучения, получивших первое высшее образование, вырос и за первый год их работы составил 27,77 тыс. руб. в месяц против 27 482 руб. для выпускников 2014 года по итогам их трудоустройства в 2015 году», — заявили в пресс-службе.



В министерстве подчеркнули, что средний процент трудоустройства всех выпускников сохранился на уровне 75%.

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