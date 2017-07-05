Дайджест
Метрополитен просит москвичей отказаться от поездок в часы пик
5 июль 2017 (17:01)
Пассажиров Московского метрополитена попросят отказаться от поездок в часы пик. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — сказал он.
Он также рассказал о том, что в Лондоне был снижен пассажиропоток, после того как была введена повышенная плата за проезд в часы пик.
Позднее в метрополитене объяснили, что мотивировать пассажиров выбирать время поездок вне часов пик будут «мягкими способами», а речи о просьбах отказаться от поездок не идет.
«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — сказал он.
Он также рассказал о том, что в Лондоне был снижен пассажиропоток, после того как была введена повышенная плата за проезд в часы пик.
Позднее в метрополитене объяснили, что мотивировать пассажиров выбирать время поездок вне часов пик будут «мягкими способами», а речи о просьбах отказаться от поездок не идет.
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