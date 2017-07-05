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Катар ответил на требования арабских стран

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили, что получили официальный ответ Катара на выдвинутые ими требования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение телеканала Al Arabiya.



По данным телеканала, ответ Катара был передан главе МИД Саудовской Аравии. Его передал государственный министр по делам кабинета Кувейта, шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах, прибывший в Джидду.



В середине июня Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они потребовали от властей Катара прекратить поддерживать экстремистов и вмешиваться во внутренние дела других стран.



В конце июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару требования, в которых призвали его разорвать отношения с Ираном, прекратить поддерживать экстремистов, запретить вещание телеканала Al Jazeera, а также закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар 1 июля отказался выполнять данные требований. Глава МИД страны назвал их «нарушающими суверенитет».



Кувейт, выступающий посредником в переговорах с Катаром, предложил продлить срок ультиматума на 48 часов. Страны согласились это сделать. Совещание по ситуации с Катаром пройдет в среду, 5 июля, в Каире.

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