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Жители Красноуральска остались без газа из-за аварии

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Жители Красноуральска остались без газа из-за аварии на подземном трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».



«При техническом обслуживании подземного газопровода высокого давления, обеспечивающего поставку газа потребителям Красноуральска, выявлено повреждение участка газопровода. В настоящее время на газопроводе начаты ремонтно-восстановительные работы. Транспортировка газа потребителям Красноуральска на этот период приостановлена», — говорится сообщении.



В адрес потребителей направлены соответствующие извещения. Газоснабжение Красноуральска будет восстановлено в максимально кратчайшие сроки после выполнения работ.

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