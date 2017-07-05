Тимур Уфимцев: Реконструкция Центрального стадиона может быть завершена раньше срока

— Готовность железобетонных конструкций составляет порядка 98%, готовность кровли — порядка 90%. Кое-где осталось установить специальные технические мостики и вспомогательные элементы для дальнейшей эксплуатации кровли. Сейчас уже понятна вся внутренняя архитектура стадиона: где разместятся раздевалки, где рестораны, где ложи. По внутренней отделке выполнено около 40% работ. Сейчас мы приступили к работам по благоустройству, укладывается бехатон. Эти виды работ можно ускорить и сроки сократить. Мы постараемся, и для этого есть предпосылки закончить объект раньше. Нет никаких сомнений в том, что проект будет сдан в срок. По госконтракту это 31 декабря 2017 года.— Смета может меняться подписанием дополнительного соглашения к договору генподряда. Это уже произошло, только здесь сенсация в другую сторону: изначально госконтракт был заключен на сумму 12,2 млрд руб., после допсоглашения сумма снизилась почти на 200 млн руб. И это не окончательная цена, потому что при окончании работ будет проведена еще одна экспертиза. В какую сторону цена будет скорректирована — покажет Главгосэкспертиза. В прошлый раз нас, мягко говоря, убедили, что наши работы стоят дешевле. Пока доплачивать не пришлось, хотя на таких проектах бывает, что генподрядчик работает себе в убыток.— По финансированию объекта надо отдать должное Министерству спорта РФ. На нашем объекте ни разу не было задержки по финансированию. Прием работ очень жесткий, но если ты их сдал, то проблем с финансированием нет. Трудности возникают с большим объёмом документации, которую необходимо предоставлять при обосновании затрат, но мы относимся к этому с пониманием. Другое дело, что стоимость стройматериалов существенно изменилась. Например, цена на арматуру за время реализации проекта реконструкции резко выросла на 40%. В целом я не могу назвать ни одного материала, который бы стал дешевле.— Архитектурный ансамбль будет сохранен, все эти решения заложены в проектную документацию, которую согласовала FIFA. В рамках проекта сохраняются исторические фасады восточной и западной трибун, их площадь составляет около 4 тыс. кв. м. Месторасположение исторических стен не изменилось, они обрамляют новую футбольную арену. Кроме того, здание касс, часть забора также признаны историческим наследием. Это не просто элементы: каждый из них сегодня имеет функциональную нагрузку и вписан в архитектурный ансамбль спорткомплекса. Для строителей есть аксиома: легче построить новое, чем воссоздать старое. Но сохранение элементов исторического облика в нашем случае является условием контракта. И за его реализацией ведется повышенный надзор соответствующих ведомств.— Вопросам безопасности также уделяется повышенное внимание. На объекте введен особый режим охраны, вся система мер безопасности разрабатывалась с участием специалистов ФСБ и МВД и регламентирована постановлением правительства РФ № 485. С помощью новейших технических систем обеспечивается контроль всех материалов, оборудования и конструкций, поставляемых на объект строительства. Без досмотра на территорию стадиона невозможно пройти ни одному человеку. На стадионе и прилегающей территории также реализуются и другие меры безопасности и антитеррористической защищённости. Сотрудники правоохранительных и контролирующих органов регулярно проводят проверки, и все заинтересованные структуры отмечают, что благодаря четкому исполнению протоколов и совместному взаимодействию система безопасности стадиона работает эффективно. Также с целью обеспечения безопасности внутри арены дополнительно на стадионе будут установлены несколько сотен камер с функцией распознавания лиц, организованы пункты досмотра, а также специализированные помещения для нарушителей порядка.— Во-первых, у нас работает система мониторинга кровли и пилонов: специальное оборудование следит в режиме он-лайн за состоянием этих конструкций. Во-вторых, применена голландская система ливневой канализации. Кровля стадиона имеет вогнутую форму, вода собирается в нижней части и за счет системы сообщающихся сосудов, за счет разного сечения трубы, вопреки всем законам физики, вода поднимается вверх и сливается вниз без насосов, сама по себе. В России такие системы только начинают внедряться. В-третьих, на футбольном поле будет установлена система умного полива с замером сухости грунта. При создании игрового поля мы ориентируемся на мировой опыт. Сейчас большинство газонов стадионов на 20% искусственные. Каркас поля создается из искусственной травы, в которую засевается живая. Получается, что из пяти травинок одна искусственная. При соприкосновении это почувствовать нельзя, но само поле становится более устойчивым. Именно эта технология обустройства поля уже не раз использовалась на других мировых аренах и получила признание специалистов. В-пятых, это световое оборудование, которое уже закуплено. Современные технологии позволят во время матчей использовать элементы световых шоу: «выхватить» игрока, осветить одну часть поля, проецировать геометрические фигуры на газон и т.д. Также будет реализовано актуальное решение — медиа-фасад, на который можно будет выводить различные изображения, в том числе и счет матчей.— Работа над объектом такого рода — это своеобразный профессиональный вызов для всех специалистов компании. И, безусловно, полученный опыт мы готовы использовать в будущем. Например, сейчас мы приступили к строительству еще одного масштабного объекта — конгресс-центра выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».