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В Екатеринбурге компания «КиТим» признана банкротом
5 июль 2017 (17:45)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «КиТим» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве в августе 2016 года обратилось в суд ПАО «УралТрансБанк». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований 45 кредиторов ООО «КиТим» составляет 130 млн 596 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве в августе 2016 года обратилось в суд ПАО «УралТрансБанк». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований 45 кредиторов ООО «КиТим» составляет 130 млн 596 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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