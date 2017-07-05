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В Екатеринбурге компания «КиТим» признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «КиТим» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге в 2008 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.



С иском о банкротстве в августе 2016 года обратилось в суд ПАО «УралТрансБанк». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований 45 кредиторов ООО «КиТим» составляет 130 млн 596 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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