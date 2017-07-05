Новости дня
«РСГ-Академическое» предлагает молодежи скидки на покупку квартиры
5 июль 2017 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. «РСГ-Академическое» предлагает молодым свердловчанам скидки до 200 тыс. руб. на готовое жилье в Академическом районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В Академическом районе созданы отличные условия для начала самостоятельной жизни, комфортные условия для молодых семей и молодоженов. Просторные и современные квартиры по доступным ценам, детские сады и школы, воркауты и стадионы для занятий спортом, торгово-развлекательные центры и уютные кафе. Добавьте к этому велодорожки и лесопарки для прогулок, дружелюбную атмосферу и зажигательные праздники, которые здесь проходят регулярно», — говорится в сообщении.
Стать обладателем именного сертификата «Молодежный капитал от Академического» может каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет.
С помощью сертификата на 100 тыс. или 200 тыс. руб. можно оплатить часть стоимости 1-комнатной или 3-комнатной готовой квартиры с чистовой отделкой в доме по ул. Павла Шаманова, 17. Сертификат может быть передан близкому родственнику. Получить сертификат можно в отделе продаж АО «РСГ-Академическое».
По вопросам приобретения жилья и выдачи сертификатов обращайтесь в отдел продаж АО «РСГ-Академическое» по телефону: +7 (343) 222-7-222 и по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 31.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«В Академическом районе созданы отличные условия для начала самостоятельной жизни, комфортные условия для молодых семей и молодоженов. Просторные и современные квартиры по доступным ценам, детские сады и школы, воркауты и стадионы для занятий спортом, торгово-развлекательные центры и уютные кафе. Добавьте к этому велодорожки и лесопарки для прогулок, дружелюбную атмосферу и зажигательные праздники, которые здесь проходят регулярно», — говорится в сообщении.
Стать обладателем именного сертификата «Молодежный капитал от Академического» может каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет.
С помощью сертификата на 100 тыс. или 200 тыс. руб. можно оплатить часть стоимости 1-комнатной или 3-комнатной готовой квартиры с чистовой отделкой в доме по ул. Павла Шаманова, 17. Сертификат может быть передан близкому родственнику. Получить сертификат можно в отделе продаж АО «РСГ-Академическое».
По вопросам приобретения жилья и выдачи сертификатов обращайтесь в отдел продаж АО «РСГ-Академическое» по телефону: +7 (343) 222-7-222 и по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 31.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Академическом районе запустили продажу паркингов в рассрочку
- Крупные российские банки аккредитовали новый строящийся объект в Академическом районе
- В Академическом районе Екатеринбурга стартовала акция на покупку паркингов
- В Академическом районе пройдет праздник «Лыжня России»
- Академический район предлагает скидки на трехкомнатные квартиры
Loading...