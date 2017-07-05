«РСГ-Академическое» предлагает молодежи скидки на покупку квартиры

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. «РСГ-Академическое» предлагает молодым свердловчанам скидки до 200 тыс. руб. на готовое жилье в Академическом районе. Об этом сообщает пресс-служба компании.«В Академическом районе созданы отличные условия для начала самостоятельной жизни, комфортные условия для молодых семей и молодоженов. Просторные и современные квартиры по доступным ценам, детские сады и школы, воркауты и стадионы для занятий спортом, торгово-развлекательные центры и уютные кафе. Добавьте к этому велодорожки и лесопарки для прогулок, дружелюбную атмосферу и зажигательные праздники, которые здесь проходят регулярно», — говорится в сообщении.Стать обладателем именного сертификата «Молодежный капитал от Академического» может каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет.С помощью сертификата на 100 тыс. или 200 тыс. руб. можно оплатить часть стоимости 1-комнатной или 3-комнатной готовой квартиры с чистовой отделкой в доме по ул. Павла Шаманова, 17. Сертификат может быть передан близкому родственнику. Получить сертификат можно в отделе продаж АО «РСГ-Академическое».По вопросам приобретения жилья и выдачи сертификатов обращайтесь в отдел продаж АО «РСГ-Академическое» по телефону: +7 (343) 222-7-222 и по адресу ул. Вильгельма де Геннина, 31.