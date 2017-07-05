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Провайдеры пожаловались президенту РФ на уральских чиновников

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Уральская ассоциация операторов направила коллективное обращение провайдеров президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловалась на давление со стороны администрации Екатеринбурга и бездействие регулирующих отрасль органов власти. Документ есть в распоряжении УрБК.



Авторы обращения отмечают, что в отрасли назрели две глобальные проблемы: отсутствие беспрепятственного доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома и требование местных властей демонтировать кабели связи с опор освещения.



«При этом власти на местах не предлагают альтернативных вариантов размещения линий связи, в большинстве городов отсутствует пригодная подземная кабельная канализация для прокладки кабелей связи. Политика администраций уйти всем операторам под землю крайне несостоятельна и преследует исключительно личный интерес чиновников», — указано в обращении.



В числе виновников тенденций операторы называют Федеральную антимонопольную службу, Минкомсвязи России, Роскомнадзор и администрацию Екатеринбурга. Так, по мнению уральских провайдеров, ФАС теряет влияние в сегменте IT, и ситуация на рынке становится неконтролируемой.



Чтобы решить указанные проблемы, участники сообщества предлагают закрепить недискриминационный доступ для операторов в многоквартирные дома в Жилищном кодексе РФ, а также усилить надзор за исполнением норм федерального закона «О связи».

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