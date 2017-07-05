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Минфин сократит месячный объем покупки валюты более чем в 600 раз
5 июль 2017 (16:55)
УрБК, Москва, 05.07.2017. Минфин России направит 74,3 млн руб. на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июля по 4 августа 2017 года.
Согласно сообщению на сайте ведомства, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн руб.
Ранее Минфин сообщал, что объем покупки валюты в период с 7 июня по 6 июля составит 45,1 млрд руб., ежедневный объем покупки — 2,1 млрд руб. Таким образом, месячный объем покупки валюты сократится в 607 раз.
Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о бюджете на 2017-2019 годы, в июле прогнозируется в размере плюс 11,7 млрд руб.
«Относительно низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля», — уточняется в сообщении.
По данным Минфина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 11,6 млрд руб.
«Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России, положенного в основу составления федерального закона о федеральном бюджете на 2017-2019 годы», — подчеркивают в министерстве.
Согласно сообщению на сайте ведомства, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн руб.
Ранее Минфин сообщал, что объем покупки валюты в период с 7 июня по 6 июля составит 45,1 млрд руб., ежедневный объем покупки — 2,1 млрд руб. Таким образом, месячный объем покупки валюты сократится в 607 раз.
Отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о бюджете на 2017-2019 годы, в июле прогнозируется в размере плюс 11,7 млрд руб.
«Относительно низкий объем дополнительных нефтегазовых доходов преимущественно обусловлен снижением цен на нефть в июне на фоне сравнительно стабильного курса рубля», — уточняется в сообщении.
По данным Минфина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило минус 11,6 млрд руб.
«Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России, положенного в основу составления федерального закона о федеральном бюджете на 2017-2019 годы», — подчеркивают в министерстве.
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