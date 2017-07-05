Рискованное «Открытие»

На этой неделе Аналитическое кредитное рейтинговое агентство впервые опубликовало оценку кредитоспособности банка «Открытие». Кредитный рейтинг оказался крайне низким для частного банка, являющегося системообразующим. По словам аналитиков, существенное давление на кредитоспособность банка оказывают слабые активы. Таким образом, если у кредитной организации возникнут проблемы, то это скажется на проекте «Точка», который является знаковым стартапом для Урала.Аккредитованное Банком России Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило «ФК Открытие» рейтинг «BBB-» по национальной шкале — рекордно низкий для банка, входящего в топ-10 по размеру активов и отнесенного к системообразующим. С 14 июля оценкой АКРА будут руководствоваться Минфин и Центробанк при принятии решений. Между тем рейтинг «Открытия» на одну ступень ниже необходимого для работы с бюджетными средствами.В своем комментарии аналитики АКРА отметили слабую способность финансовой организации генерировать собственный капитал при его адекватной достаточности. К тому же давление на кредитоспособность банка оказывают слабые активы. По оценке АКРА, 15% займов в кредитном портфеле банка просрочены и не обслуживаются, еще 20% квалифицированы как сомнительные.Ранее рейтинговое агентство Standart&Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг «ФК Открытие» по национальной шкале с «ruAA-» до «ruA». Аналитики также отмечают выросшую подверженность банка рискам из-за высокой зависимости от активов группы. В S&P не исключают, что банку придется оказывать финансовую поддержку убыточным активам материнской компании — «Холдинга Открытие».Кроме того, по данным АКРА, активы «Открытия» сконцентрированы на высокорискованных секторах экономики: кредиты и облигации строительных и девелоперских компаний превышают 100% капитала первого уровня банка. Между тем ввиду того, что банк входит в число системообразующих, его банкротство повлияет на всю банковскую сферу России.«Рейтинг банка принимает во внимание умеренную системную значимость финансового института для российской банковской системы. В силу значительного объема активов и широкого регионального присутствия его банкротство способно привести к проблемам в банковской системе и вызвать необходимость получения внешней поддержки», — отмечают аналитики.Стоит отметить, что если у «Открытия» в дальнейшем могут возникнуть проблемы, то это отразится на проекте «Точка», который был создан на базе одного из подразделений Ханты-Мансийского банка (ранее приобретен группой «Открытие»).Речь идет о проекте во главе с Борисом Дьяконовым, который до этого работал в ОАО «Банк24.ру». В сентябре 2014 года Банк России отозвал у этой кредитной организации лицензию.После покупки «Открытием» команде Бориса Дьяконова было поручено создать на базе одного из подразделений банка инновационный сервис для юридических лиц.С февраля 2015 года он начал принимать заявки на обслуживание от предпринимателей (сейчас, по некоторым данным, число клиентов составляет порядка 60 тыс.). А спустя 1,5 года Борис Дьяконов заявил о том, что «Точка» как первый в России дистанционный банк для малого бизнеса перестал быть убыточным.Можно предположить, что если пессимистичный сценарий в отношении «Открытия» будет развиваться, «Точка» как перспективный сервис может быть продан. Таким образом, проект, начинавшийся еще в «Банке24.ру», вероятно, сменит очередного собственника.