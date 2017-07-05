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УБРиР вышел на рынок рефинансирования

УрБК, Москва, 05.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширяет линейку кредитных продуктов для частных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



УБРиР запустил программу рефинансирования действующих потребительских кредитов и кредитных карт, оформленных в других банках. Услугой могут воспользоваться клиенты с хорошей кредитной историей, своевременно обслуживающие свои долги.



Максимальная сумма по программе рефинансирования — 1 млн руб. Количество рефинансируемых кредитов на одного заемщика не ограничено. Минимальный уровень ставки 13,9% годовых, срок кредита — до 7 лет.



«Рефинансирование позволяет существенно снизить нагрузку на бюджет заемщика за счет уменьшения ставки по действующим кредитам, и как результат — размера ежемесячного платежа. Кроме того, благодаря объединению нескольких кредитов в один, клиенты могут более комфортно исполнять свои обязательства, ежемесячно внося деньги на счет в одну дату платежа и в одном банке», — отметила начальник управления кредитных продуктов УБРиР Светлана Давыдова.



По ее словам, сейчас банки активно продвигают рефинансирование кредитов, и УБРиР, придерживаясь рыночной конъюнктуры, запускает кредитный продукт, пользующийся спросом. Наибольший интерес программа рефинансирования вызывает у клиентов, чьи обязательства возникли в 2014-2015 годах, когда средняя кредитная ставка достигала 30% годовых.



«Мы видим, что у клиентов есть потребность в рефинансировании своих кредитов, и согласно нашей стратегии, ключевым посылом которой является «довольный клиент», мы запустили такой продукт. Кроме того, банкам нужны заемщики, своевременно исполняющие свои долговые обязательства. В нынешних условиях формирование качественного кредитного портфеля — важная задача для банковского сектора», — рассказала С. Давыдова.

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