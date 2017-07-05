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Официальный курс долл. США вырос на 34 коп., евро — на 37 коп.
5 июль 2017 (15:58)
УрБК, Москва, 05.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на четверг, 6 июля. Курс долл. США вырос на 34,92 коп., до 59,57 руб. Курс евро — 37,88 коп., до 67,67 руб.
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