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Официальный курс долл. США вырос на 34 коп., евро — на 37 коп.

5 июль 2017 (15:58)

УрБК, Москва, 05.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на четверг, 6 июля. Курс долл. США вырос на 34,92 коп., до 59,57 руб. Курс евро — 37,88 коп., до 67,67 руб.

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